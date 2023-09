Olivia Rodrigo: „Marionette zu sein, funktioniert für mich nicht“

Das Manifest dazu ist „All-American Bitch“, der erste Song von „Guts“. Dabei geht es um die Erwartungen, immer brav und angepasst aufzutreten, mit denen sie sich konfrontiert sah, seitdem sie mit zwölf Jahren in Los Angeles ihre Schauspielkarriere startete und mit ihrer Rolle in der Disney-Serie „High School Musical: The Musical: The Series“ zum Star wurde.

„Schon damals begann dieser Zwiespalt, dass ich all diese Gefühle von Wut und Unzufriedenheit hatte“, erzählte sie in einem Interview mit der britischen Zeitung The Guardian. „Ich hatte aber immer auch das Gefühl, dass ich die nicht ausdrücken darf – nicht in meinem Job. Ich dachte immer: Das darfst du nicht zugeben. Du musst immer total dankbar sein für die Position, in der du bist, denn so viele andere wären so gerne in dieser Position. Ich habe immer damit gehadert, dass ich einerseits dieses perfekte amerikanische Mädchen sein wollte und sollte, mich aber in der Realität oft auch ganz anders gefühlt habe.“