Olga Neuwirth über Staatsopern-Uraufführung: "Bin noch kein toter Komponist"

Diese Verkrustungen werden durch Neuwirths Werk und ihr beharrliches Insistieren, bei der Uraufführung ihre Vorstellungen bestmöglich umzusetzen, gehörig aufgebrochen. Manche Kruste rührt jedoch auch von einer 15 Jahre alten Verletzung her - der Absage des Opernprojekts „Der Fall Hans W.“ von Olga Neuwirth und Elfriede Jelinek. „Es ist der zweite Start mit der Staatsoper, 2013 habe ich den Auftrag bekommen. Nachdem ich durch den ersten gescheiterten Anlauf meine Librettistin verloren hatte, habe ich mich nun für jenes Werk entschieden, das ich als 15-Jährige in einem kleinen Kaff an der slowenischen Grenze gelesen habe und mich schon damals sehr beeindruckt hat“, sagt Neuwirth: „Als es zu einem zweiten Anlauf kam, war für mich also klar, dass es dieses Sujet wird.“

Es handelt sich um den 1928 erschienenen Roman „ Orlando - eine Biographie“, in dem die Hauptperson nicht nur Jahrhunderte nahezu ohne zu altern überdauert, sondern auch zwischendurch das Geschlecht wechselt. „ Virginia Woolfs visionärer Roman um ein Wesen zwischen Fiktion und Realität, ein Wesen, das die Normen der Gesellschaft in allen Perioden hinterfragt, ist ein Teil meiner Geschichte geworden: Es geht um einen Menschen, der sich in keine Normen pressen lässt.“

Neuwirth lässt keinen Zweifel, dass sie sich in der Vorlage, aus der sie mit Catherine Filloux auch selbst das Libretto gemacht hat, stark wiederfindet: „ Orlando ist ein Wesen, das alle aufoktroyierten Normen infrage stellt oder nicht anerkennt, mit den Normen umgeht, aber sie verändert und neu denkt. Sie lässt sich in keine eindeutigen binären Systeme einzwängen, sie wird aus sich heraus ein Wesen, das selbstbestimmt ist - ein Freigeist mit sprudelnder und überbordender Freiheit, was die Voraussetzung für Demokratie ist. Es geht um die freie Meinungsäußerung des Menschen und um Fluid Identity. Es gibt keine festen Normen, weder in der Kunst noch im Leben.“

Der Schnelldurchlauf durch die Jahrhunderte wird von Neuwirth bis in die Gegenwart weitergeführt. Natürlich ist es auch eine Auseinandersetzung mit vier Jahrhunderten Musikgeschichte. „Es gibt viele Anspielungen und verzerrte echte und unechte Zitate, die sich auf alle Ebenen der Musik abspielen. Man wird viele erkennen und viele nicht erkennen“, sagt die Komponistin, und der Dirigent ergänzt: „Raum und Zeit sind für Olga sehr wichtig. Am Anfang taucht man ganz gemach in die Renaissance ein. Es ist ein Reisestück der Überraschungen. Es lädt auch ein, einen Umweg zu nehmen in unbekannte Territorien.“