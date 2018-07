Olaf Nicolai: „Es könnte auch alles anders sein“

Durch sein Deserteursdenkmal am Ballhausplatz ist Olaf Nicolai seit 2014 in Wien präsent. Ansonsten pflegt sich das Werk des Berliners aber oft an ungewohnten Orten zu verstecken.

KURIER: Ihre Schau „There Is No Place Before Arrival“ findet an vielen Orten statt. Ist die Kunsthalle im MQ das Herzstück?

Olaf Nicolai: Ja. Hier ist die intensivste Erfahrung möglich, es ist auch der Ort, der am ehesten die klassische Ausstellungssituation vorführt. Die anderen Orte – das Monument am Ballhausplatz, den Buchladen von Georg Fritsch, die Straßen um Burg- und Volkstheater – verbindet man ja nicht sofort mit Kunstpräsentationen.

In der Kunsthalle ließen Sie Bilder aus Zeitungen auf den Boden malen. Wie fällt die Entscheidung, dass so ein Bild Teil Ihres Werks werden soll?

Die Sammlung, aus der ich 22 Bilder für diese Ausstellung ausgewählt habe, betreibe ich seit den 1990er-Jahren. Viele dieser Bilder haben einen doppelten Charakter: Sie sagen nicht gleich, was sie zeigen sollen, und sie haben eine Präsenz, die auch ganz woanders hinführen könnte. Ein Beispiel wäre das Foto einer Schneelandschaft, die auf den ersten Blick ein klassisches Bild des Erhabenen im Winter in den Alpen sein könnte. Wenn man hört, dass das Bild einen Artikel über 16 Schweizer Rekruten begleitete, die in einer Lawine getötet wurden, wird das Bild zu etwas anderem. Es war mir aber ein Anliegen, dass sich mein Interesse an dem Bild nicht hundertprozentig in dieser Information auflösen lässt.

Im Saalheft stellen Sie jedem Bild noch zahlreiche Zitate bei.

Die Frage ist: Was entsteht da für ein Raum, wo geht so ein Bild noch hin? Das ist etwas, das wir alle kennen: Man fotografiert etwas, findet das toll, postet es auf Instagram, die Leute liken das und verwenden es weiter. Der Referenzraum ist heute extrem erweitert. Das ist auch das Zeitgenössische daran – dass Bilder ein eigenes Leben haben und inhaltlich ganz anders zurückkommen können, als man das je geglaubt hat.