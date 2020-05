Ohne Leichen durch die Krise

„In Bedrängnis“ beschreibt das Chaos auf der „Archimedes“ – Prunkstück der Reederei in Bristol –, die 1929 von Nordamerika Tabak und Altpapier nach China bringen soll, in einen Taifun kommt und von ihm vier Tage gefangen gehalten wird.

An vielen Sätzen wird bewusst, dass es hier nicht allein darum geht, dass die Wellen wie Schläge eines Hammers das Eisen verbiegen.

Sondern um alle Krisen; (und darum, wie man trotzdem ohne Leichen in den sicheren Hafen kommt).

Am deutlichsten, wenn es heißt: Der Schornstein auf der Archimedes, der sei so sicher wie die „Bank von England“. Denn er hält ja, laut Berechnungen, einer Belastung von 100 Tonnen stand.

Der Rauchfang ist der erste Teil, der von Bord fliegt; und weil die Dampfpfeife mit ihm verklammert war, entweicht der heiße Dampf ins Innere, und es brennt ...