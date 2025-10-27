Österreichs Psycherl-Analyse

Der Schauspieler Erwin Steinhauer und der Autor Fritz Schindlecker haben sich auf die Spuren des Psychoanalytikers Erwin Ringel begeben, der einst die österreichische Seele als „Brutstätte der Neurose“ beschrieb. In Schindleckers und Steinhauers „Psycherl-Analysen“ kommt der gemeine Österreicher nur ein kleines bisschen weniger pathologisiert weg. Hieß die erste, herausgegeben 2016, noch „Wir sind super“, sind wir Österreicherinnen und Österreicher neun Jahre, einen Ibiza-Skandal und eine Corona-Krise später schon ein bisserl weniger „super“. Die Hauptsache aber ist: „So sind wir nicht, oder?“

KURIER: Ein Wiener ist eigentlich das Gegenteil eines Bregenzerwälders. Wie macht man eine gesamt-österreichische „Psycherl-Analyse“, wie bringt man dieses Land auf einen Nenner?

Fritz Schindlecker: Wolfgang Schüssel hat dazu einmal etwas Lustiges gesagt: Österreich befindet sich noch in einem Nation-Building. Das ist gar nicht so daneben. Österreich war immer schon gespalten. Früher gab es einerseits die Deutschnationalen, andererseits die Habsburgtreuen, die sich als etwas Ähnliches wie Österreicher sahen, aber nicht als Nation. Später hat man auf einen provinziellen Föderalismus gesetzt, der immer noch heiliggesprochen wird.

Die Bundesländer vereint vor allem die Abneigung gegen den sogenannten Wasserkopf Wien. In Vorarlberg wird jede Regierung danach beurteilt, wie viele Minister aus dem Westen sie hat.

Erwin Steinhauer: Ja, wir sind ein vielfältiges Wesen.

Schindlecker: Es ist ein bisschen in Mode gekommen, davon zu sprechen, dass wir ein gespaltenes Land sind, aber natürlich beschäftigen sich unsere Bücher auch damit. Im aktuellen geht es sehr um die Zeit nach der Pandemie, Impfbefürworter- und Gegner und den wechselseitigen Umgang miteinander. Die einen sprachen sofort von „Schwurblern“, die anderen vor einem „irrsinnigen System“, was ja bereits ein pathologischer Begriff ist.

Steinhauer: Das ist schon eine Spaltung und es spielt bei Wahlen eine Rolle.

Eine Spaltung zwischen Stadt und Land, verbunden mit einem Rechtsruck, sieht man überall. Ist Österreich die Probebühne für die Welt?

Schindlecker: Österreich ist eine kleine Welt, in der die große ihre Probe hält, hat Friedrich Hebbel schon Mitte des 19. Jahrhunderts gesagt. Ich glaube aber nicht, dass sich Österreich überschätzen sollte, in dem Sinn, dass wir avantgardistisch etwas vorlegen, was dann die halbe Welt uns nachmacht.

Steinhauer: Eher machen wir etwas nach.

Schindlecker: Es ist in ganz Europa so, dass wir eine Rückwärtswende in einen antiquierten Nationalismus sehen. Wir sind beide über 70, wir waren in unserem ganzen persönlichen Erleben lange überzeugt, dass sich im Westen so was wie eine offene Gesellschaft etabliert, einfach, weil es vernünftig ist. Heute erleben wir eine Renationalisierung, in den USA auch eine Fundamentalisierung.