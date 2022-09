Österreichischer Musiktheaterpreis: "Beste Hauptrolle" an Anna Netrebko

Dirigent Seiji Ozawa wurde - wie bereits vorab bekannt - bei der Jubiläumsgala für seine herausragenden Verdienste um das Musiktheater mit dem Sonderpreis für "Internationales Kulturengagement" geehrt, Sängerin Gundula Janowitz wurde für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Die Staatsoper wurde zudem gemeinsam mit ORF III für "Wir spielen für Österreich" mit dem Sonderpreis für "Courage und Ermutigung in Pandemiezeiten" gewürdigt. Philippe Jordan wurde für seine Saison an der Wiener Staatsoper in der Kategorie "Beste musikalische Leistung" geehrt.

"Nicht nur die Wiener Staatsoper wurde heute ausgezeichnet, sondern vor allem auch jene Künstlerinnen und Künstler, mit denen wir in der Saison 2020/21 trotz fast siebenmonatiger Schließung doch so viel auf die Bühne bringen konnten", freute sich Staatsoperndirektor Bogdan Roščić. Janowitz blickte auf ihre 30-jährige internationale Karriere zurück: "Dass ich 30 Jahre auf den großen Bühnen dieser Welt und weitere 20 Jahre auf den Konzertbühnen stehen durfte, erachte ich als Privileg", so die Sängerin. "Musik hat mein Leben bestimmt und so nehme ich die Ehrung für mein Lebenswerk mit großer Dankbarkeit an."

Musiktheaterpreis-Präsident Karl-Michael Ebner gratulierte allen Nominierten und Gewinnern und unterstrich: "Die Zeiten werden nicht weniger turbulent: Erstklassige Kultur, die verbindet und unsere Herzen beflügelt, ist die Konstante, auf die wir uns verlassen können."