Österreichischer Jazzpreis an "Echoboomer", Yvonne Moriel, Synesthetic 4

Fast noch wichtiger als die Frage, wer 2024 den Österreichischen Jazzpreis bekommen hat, ist der Umstand, dass es 2024 einen Österreichischen Jazzpreis überhaupt gibt: 15 Jahre lang gab es in Österreich keine vergleichbare Auszeichnung, der 1996 etablierte, renommierte "Hans Koller Preis" wurde 2009 letztmalig verliehen. Neue Musikerinnen und Musiker, neue Publikumsschichten, neue Verbreitungsformen haben seither das, was unter dem breiten Begriff "Jazz" firmiert, verändert.

Nun hat eine Fachjury den neu geschaffenen Preis in drei Kategorien verliehen: "Beste Newcomerin" ist demnach die aus Tirol stammende Saxofonistin Yvonne Moriel, die in ihrer Musik Jazz mit Dub-Music, Electronics und HipHop Beats verbindet. Aktuell ist sie mit einer neuen EP namens "Sweetlife" am Start, die am 20.11. im Wiener Rhiz präsentiert wird.

Auf Platz zwei und drei der besten Newcomer reihte die Jury die Bassistin Nina Feldgrill und den Trompeter Lorenz Widauer.