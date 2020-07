Österreichischer Hollywoodstar gestorben

Turhan Bey war 1922 als Sohn einer Badenerin und eines Adjutanten an der türkischen Botschaft in Wien zur Welt gekommen. Da seine Mutter Jüdin war, floh er 1939 in die USA, wo er durch reinen Zufall Schauspieler wurde: "Ich besuchte eine Sprachschule, um mein Englisch etwas aufzubessern", erzählte er, "der Direktor dieser Schule führte nebenbei ein kleines Theater, in dem ich ein paar Mal nur so zum Spaß auftrat. Was tut Gott? In einer der Vorstellungen saßen Talentsucher der Warner Brothers. Und engagierten mich für eine Rolle in dem Film "Foot­steps in the Dark".