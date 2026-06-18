Österreichischer Filmpreis: „Perla“ bester Film, Goiginger beste Regie

Der österreichische Filmpreis 2026 für den besten Spielfilm geht an das Drama „Perla“, produziert von Arash T. Riahi und Sabine Gruber. Den Preis für beste Regie erhielt der Salzburger Regisseur Adrian Goiginger für seinen Trauerfilm „Vier minus drei“. Mit dieser Entscheidung der Akademie des Österreichischen Films ging Donnerstagabend die Gala, durch die Julia Edtmeier und Alexander Pschill in den hq7-Studios führten, zu Ende.

Alexandra Makarovás Drama um die Exil-Slowakin Perla, die zwischen ihrer Wahlheimat Österreich und ihrem Herkunftsland hinter dem Eisernen Vorhang hin- und hergerissen wird, lag im Vorfeld mit 13 Nominierungen im Spitzenfeld. Insgesamt acht konnten in Preise umgewandelt werden. Simon Schwarz wurde für seine Rolle als Perlas Ehemann als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet, Georg Weiss erhielt den Preis für beste Kamera, Monika Buttinger für bestes Kostümbild. Weitere Preise regnete es in den Kategorien Maskenbild, Szenenbild, Musik und Tongestaltung.