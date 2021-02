Österreichischer Filmpreis 2021: Filmliste und Termin fixiert

ANDERS ESSEN – DAS EXPERIMENT

R: Kurt Langbein, Andrea Ernst (AT)



ARCHE NORA

R: Anna Kirst, P: Glitter&Doom Filmproduktion (AT)



AUSTRIA 2 AUSTRALIA

R: Andreas Buciuman, Dominik Bochis, P: Aichholzer Filmproduktion (AT)



BITTE WARTEN

R: Pavel Cuzuioc, P: Pavel Cuzuioc Filmproduktion (AT)



BROT

R: Harald Friedl, P: Navigator Film, Lichtblick Filmproduktion (AT/DE)



BRÜCKEN ÜBER BRÜCKEN

R: Kenan Kiliç, P: Kenan Kilic Filmproduktion (AT)



BUT BEAUTIFUL

R: Erwin Wagenhofer, P: Imagine Film Cooperation, Rommelfilm (AT/DE)



COUCH CONNECTIONS

R: Christoph Pehofer, P: pipo Film Connections, Ping Pong Communications (AT)



DAVOS

R: Daniel Hoesl, Julia Niemann, P: European Film Conspiracy (AT)



DIESER FILM IST EIN GESCHENK

R: Anja Salomonowitz, P: Anja Salomonowitz (AT)



DIE DOHNAL - FRAUENMINISTERIN, FEMINISTIN, VISIONÄRIN

R: Sabine Derflinger, P: Plan C Filmproduktion, Derflinger Film (AT)



ELEPHANT TO INDIA

R: Wolfgang Pröhl, P: Wolfgang Pröhl (AT)



ELFIE SEMOTAN, PHOTOGRAPHER

R: Joerg Burger, P: Navigator Film (AT)



EPICENTRO

R: Hubert Sauper, P: KGP Films, Little Magnet Films, Groupe Deux (AT/FR)



DAS FIEBER

R: Katharina Weingartner, P: pooldoks Filmproduktion (AT/DE/CH)



GLORY TO THE QUEEN

R: Tatia Skhirtladze, Anna Khazaradze, P: berg hammer film, Amour Fou Vienna, 1991 Productions, playground produkcija (AT/GE/RS)



MAUTHAUSEN – ZWEI LEBEN

R: Simon Wieland, P: Simon Wieland Film (AT)



MIND THE GAP

R: Robert Schabus, P: Allegro Filmproduktion (AT)



RETTET DAS DORF

R: Teresa Distelberger, P: Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion (AT)



ROBOLOVE

R: Maria Arlamovsky, P: Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion (AT)



THE ROYAL TRAIN

R: Johannes Holzhausen, P: Navigator Film, Hi Film Productions (AT/RO)



DER SCHÖNSTE PLATZ AUF ERDEN

R: Elke Groen, P: Golden Girls Filmproduktion, Groen.Film (AT)



THIS LAND IS MY LAND

R: Susanne Brandstätter, P: Susanne Brandstätter Filmproduktion - Envision Film (AT)



TONSÜCHTIG - DIE WIENER SYMPHONIKER VON INNEN

R: Iva Švarcová, Malte Ludin, P: kurt mayer film (AT)



WEIYENA - EIN HEIMATFILM

R: Weina Zhao, Judith Benedikt, P: Langbein & Partner Media (AT)