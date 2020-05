Österreich-Schau im KZ Auschwitz: Abkehr von der Opferthese

Der Titel "Entfernung. Österreich in Auschwitz" soll auf die geografische Distanz verweisen, zugleich aber auch auf die Entfernung der Deportierten aus Österreich und dem Leben. Im letzten Bereich der Ausstellung, die im Herbst 2017 eröffnet werden soll, versucht man, Österreich mit Ausschwitz zu verbinden: Der Besucher darf in ein "virtuelles Gästebuch" Nachrichten schreiben; die Texte wird man allerdings nicht im Block 17 lesen können, sondern in Wien.

Als idealen Ort hierfür erachten die Verantwortlichen den Heldenplatz. Ebendort soll bis zum November 2018 das Haus der Geschichte der Republik realisiert werden.

Der Historiker Oliver Rathkolb, mit dem Konzept beauftragt, unterstützt das Projekt: "Man kann die Geschichte der Schoah nicht in die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau abschieben. Man muss das Thema zurückholen nach Österreich – ohne die Bedeutung der Ausstellung des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands schmälern zu wollen."

Das Haus der Geschichte wird einen ähnlichen Ansatz verfolgen, so Rathkolb: "Wir wollen die österreichische Geschichte nicht auf den Raum Österreich beschränken, sondern im Kontext und über die Grenzen hinaus darstellen." Beleuchtet werden soll z. B. die Rolle von österreichischen NS-Tätern und Mitläufern nicht nur in Ausschwitz, sondern im gesamten besetzten Polen: "Die Spannbreite reicht von Hans Swarowsky bis hin zu den Bürokraten, die die NS-Raubwirtschaft organisiert haben und im Dunkel der Geschichte verschwunden sind."

Der von Rathkolb genannte Swarowsky war 1944/’45 Chefdirigent des Philharmonischen Orchesters in Krakau. Er brachte Hans Pfitzners Komposition "Krakauer Begrüßung" zur Uraufführung, die Hans Frank gewidmet war. Frank, Generalgouverneur des besetzten Polen, wurde der "Judenschlächter von Krakau" genannt. Nach dem Krieg war Swarowsky Lehrer bedeutender Dirigenten wie Zubin Mehta und Claudia Abbado. Er starb 1975 in Salzburg.