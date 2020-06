Öl-Milliarden für die Kultur von "Star Wars" bis Guggenheim

Lange hatte die Fangemeinde rätseln müssen. Vergangene Woche wurde es offiziell: Die Dreharbeiten für den neuen " Star Wars"-Film haben in Abu Dhabi begonnen. Das Filmteam will nach Angaben von Insidern rund eine Woche in Abu Dhabi drehen - sowohl in den Straßen der Stadt, als auch in der Wüste.

Was den Deal für die Produzenten besonders attraktiv macht, ist die Tatsache, dass Abu Dhabi 30 Prozent der Kosten für die Dreharbeiten in dem arabischen Emirat übernimmt. Dafür sollen sechs junge Leute aus Abu Dhabi die Gelegenheit erhalten, am Set mitzuarbeiten. Der Regisseur J.J. Abrams sagte in einer Video-Botschaft: "Es ist unglaublich, dass ich wirklich hier an diesem tollen Ort bin und mit diesen unglaublichen Leuten an diesem Film arbeite. Wie viele von euch bin ich seit meiner Kindheit Star-Wars-Fan." ( APA/dpa)