Oberösterreichischer Maler Oscar Holub gestorben

Der Steyrer Zeichner, Maler und Texter Oscar Holub ist am 20. März mit 72 Jahren in seiner Heimatstadt gestorben. Das berichtete die Galerie Steyrdorf im Namen der Angehörigen. Der am 5. März 1951 Geborene studierte in Wien Psychologie und arbeitete seit 1998 als freischaffender Künstler. Studienaufenthalte führten ihn nach Krumau/Tschechien und Paliano/Rom.

Holub veröffentlichte im Jahr 2005 ein Bildtextbuch und erstellte Kalender mit Bildern seiner Werke. Ende der 1980er-Jahre begann der Oberösterreicher seine Ausstellungstätigkeit mit Stationen unter anderem im Egon Schiele Art Centrum sowie in Galerien unter anderem in Wien und Linz, zuletzt Ende 2022 mit "schwanengesang" im Kunstverein Paradigma in Linz.