Oasis mit Zusatzkonzerten - Britischer Premier kritisiert Preise

Nun erweitert die Popgruppe ihre bereits ausverkaufte Comeback-Tournee im kommenden Jahr um zwei Konzerte in London. Wegen der "phänomenalen Nachfrage" seien zwei zusätzliche Shows im Wembley-Stadion hinzugekommen, erklärte die Band am Mittwoch im Online-Dienst X. Demnach sind die Zusatzkonzerte für den 27. und 28. September 2025 geplant.

Jahrelanger Streit

Die beiden Brüder Noel und Liam Gallagher hatten in der vergangenen Woche nach 15 Jahren ihren Streit beigelegt und für 2025 eine gemeinsame Welttournee mit zunächst 14 Auftritten in Cardiff, Manchester, London, Edinburgh und Dublin angekündigt. Zudem hatte es geheißen, später im Jahr seien Auftritte in "Kontinenten außerhalb Europas" geplant. Zwei Tage später kündigten die Brüder bereits drei weitere Konzerte in Manchester, London und Edinburgh an.

Der Konzertverkauf begann am 31. August 10.00 Uhr (MESZ) - alle Tickets waren bereits nach kurzer Zeit ausverkauft.