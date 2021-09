„O Gott, ich könnte in eine Nussschale eingesperrt sein und mich für einen König von unermesslichem Gebiete halten, wenn nur meine bösen Träume nicht wären.“

Dieses berühmte Zitat aus Shakespeates "Hamlet" verwandelte Ian McEwan 2016 im Roman „Nussschale“ in ein absurdes Gedankenexperiment. Hamlet – hier „Ich“ genannt – lebt im Bauch von Trudy (analog zu Gertrude) wie in der sprichwörtlichen Nussschale und verfolgt das Geschehen in einer Londoner Wohnung. Auch das Brudermord-Motiv wird umgesetzt: Gemeinsam mit ihrem Geliebten und Schwager Claude (Claudius) schmiedet Trudy ein Giftsmoothie-Komplott gegen ihren Ehemann John.