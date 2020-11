Nun trauert Schlagerstar Heintje um seine Mama

Mit seinem vielleicht größten Hit hat er sie berühmt gemacht, jetzt trauert Schlagerstar "Heintje" um seine Mama. Die 86-jährige Johanna Simons sei "mit, aber nicht an Corona" gestorben, zitierte die Amsterdamer Zeitung "De Telegraaf" am Dienstag den einstigen Kinderstar. "Es war ihr Herz, das zu schwach war und versagt hat", habe der heute 65-jährige Sänger Hein Simons gesagt. Zuvor hatte er bereits der "Bild"-Zeitung von der Trauer um seine Mutter berichtet.

1967 hatte er sie so herzergreifend wie erfolgreich besungen: "Mama, du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen", heißt es in der deutschen Version des Heintje-Schlagers. Und: "Ich werd es nie vergessen, was ich an dir hab' besessen."