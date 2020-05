NS-Vergangenheit: Debatte um Aufarbeitung

Der grüne Abgeordnete Harald Walser attackierte am Mittwoch via Ö 1 und in einem Gastkommentar in der Presse den Vorstand der Wiener Philharmoniker, Clemens Hellsberg. Dieser verschweige Unangenehmes und gebe Fakten falsch wider.

Walser nennt als Beispiel, dass der ehemalige Wiener Gauleiter Baldur von Schirach nach seiner Entlassung aus dem Kriegsverbrechergefängnis noch 1966 ein Duplikat des Ehrenringes des Orchesters bekommen habe, der ihm 1942 verliehen worden war. Diese Episode fehle in Hellsbergs Buch über die Wiener Philharmoniker. Der ehemalige Wiener Operndirektor Ioan Holender schloss sich im Ö 1-Mittagsjournal der Kritik an und meinte, es wäre nun auch die Politik am Zug.