Nova Rock: Vieles schon oft gehört und gesehen

KURIER: Welche Schwierigkeiten gibt es durch die starke Konkurrenz in Europa, wenn Sie Bands für das „Nova“ buchen? Ewald Tatar: Bis vor zwei Jahren hatte ich mit dem „Hellfest“ in Frankreich ein Partner-Festival. Das ist jetzt aber eine Woche später, weil Live Nation die „Download“-Festivals und das „Firenze Rocks“ am gleichen Wochenende wie das Nova etabliert hat. Ich kann das Nova aber nicht eine Woche später spielen, denn da ist das Donauinselfest. Aber obwohl wir heuer Acts haben, die schon oft da waren, läuft der Vorverkauf sehr gut, weil sich der Markt in Österreich heuer gelichtet hat.

Die Foo Fighters, Gun N’ Roses, Ozzy Osbourne und Pearl Jam sind heuer auf Festival-Tour.

An Ozzy Osbourne haben wir gearbeitet. Aber der kann aufgrund seiner Kondition nur eine Show an einem Wochenende spielen. Und für ihn hat ein großer Musik-Markt wie Frankreich oder England mehr Gewicht. Pearl Jam wollten heuer nicht in Österreich spielen. Guns N’ Roses habe ich versucht, aber ehrlich gesagt war ich auf sie nicht so erpicht, weil sie voriges Jahr in Wien eine Stadion-Show hatten. Und sie haben eine Gagen-Dimension, wo sich ein Nova schwer tut. Die Foo Fighters hatten für denselben Tag zwei Festival-Angebote – von mir und von „Firenze Rocks“. Sie haben sich für Italien entschieden. Aber nicht wegen der Gage, sondern weil es vom Tour-Routing her besser war.