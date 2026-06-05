"Not Suitable for Work": Vegane Autopsien gibt es nicht

Früher gab es „Friends“. Die Serie um fünf Freunde in New York wird heute oft als „schlecht gealtert“ bezeichnet. Vor allem wird kritisiert, dass praktisch nur Weiße, selbst in Nebenrollen, vorkommen. 30 Jahre später versucht nun die US-Komödiantin Mindy Kaling eine zeitgemäße Version. Das Ergebnis, die Serie „Not Suitable for Work“, ist neu auf Disney+ abrufbar. Wieder sind es fünf Twentysomethings, die in Manhattan in angrenzenden Appartements wohnen. Sogar im glamourösesten Bezirk der Stadt, in Murray Hill. Warum sie sich das leisten können, ist nicht so ganz klar. Selbst Carrie Bradshaw hat in „Sex & the City“ jahrelang in einer Schuhschachtel gelebt, obwohl sie doch mit ihrem Kolumnistengehalt tonnenweise Designerschuhe kaufen konnte.

Liebe – aber schwierig Eine Wohnung teilen sich Business-Analytiker Davis, Leider-nein-Schauspieler und Medizinstudent Kel und Möchtegern-Journalist Josh. In der anderen leben Stylistin Abby und die aus Boston neu zugezogene A. J., wie sich herausstellen wird, auch Business-Analystin. Die Serie beginnt, als wäre es das Streaming-Wochenthema (siehe „Office Romance“ Bild oben), mit zweimaliger Belehrung, dass Beziehungen am Arbeitsplatz nicht erlaubt sind. Abbys Chefin differenziert, dass Kunden gemeint sind und nicht die steinalte Näherin Nadia. Davis wiederum erfährt das bei einer Art Benimmregeltest in seiner Firma – offenbar nicht zum ersten Mal. Damit ist schon mal klar, dass genau diese beiden Schwierigkeiten damit bekommen werden. Davis ist der hoffnungslose Romantiker, der daran laboriert, dass er keine Freundin hat. Kel laboriert an ganz anderen Sachen, etwa, dass er mit seinem Wunsch nach „veganen Autopsien“ im Seziersaal auf taube Ohren stößt und dass der Duft von Frauen ihm schon mal vergleichbar erscheint mit einem „Grab nach einem Sommerregen“.