Rock, Stars & Fotografie

Die Schau vereint dabei mehr als 160 Fotografien, Entwürfe, Kollagen und Plattencover. Zu sehen ist das Who is Who der Musikszene in den 1960er bis 1980er Jahren. Ergänzt werden die Rockmusiker mit Persönlichkeiten wie den Pop-Art-Künstler Andy Warhol, Apple-Legende Steve Jobs oder den Dirigenten Zubin Mehta. Dabei bestechen Seeffs Porträts durch ihre spontane Lebendigkeit und schenken dem Betrachter einen tiefen Einblick in die Bildästhetik und Musikkultur einer Ära.