Norbert Steger soll unter Eid falsch ausgesagt haben

Der umstrittene neue Vorsitzende des ORF-Stiftungsrates, Norbert Steger, soll sich des Delikts der falschen Zeugenaussage strafbar gemacht haben. Das berichtet die Rechercheplattform Addendum unter Berufung auf einen Treuhandvertrag zwischen BAWAG und Steger. In dem Dokument aus dem Jahr 1999 wird Steger als Treuhänder geführt, die Bank als Treugeber.

Das steht im Widerspruch zu einer Aussage Stegers vor Gericht: Im April 2008 hatte er im BAWAG-Prozess unter Wahrheitspflicht erklärt, nie für die Bank als Treuhänder tätig gewesen zu sein. In der Befragung ging es um ein geplantes Casino in Jericho, einer Stadt im Palästinensergebiet Westjordanland in Israel. Steger gab Addendum keinen Kommentar zu der Causa ab. Der KURIER erreichte ihn nicht.