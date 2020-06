Norah Jones will aufstehen "und ein paar Lösungen finden“

Musikalisch basiert „Pick Me Up Off The Floor“ auf Songs, die Jones entweder alleine am Klavier in ihrer Küche in ihrem Haus in Brooklyn, oder mit ihrem Drummer und ihrem Kontrabassisten geschrieben hat.

Stilistisch hält sich die 2002 mit dem Album „Come Away With Me“ und dem Superhit „Don’t Know Why“ praktisch über Nacht berühmt gewordene Musikerin an eine gewohnt entspannte und zwischen den düsteren Momenten auch hoffnungsvolle Mischung aus Blues, Jazz und Soul, die sie manchmal mit einer Prise Pop oder Rock würzt.

Inhaltlich geht es oft um Liebe und das Auf und Ab in Beziehungen. „How I Weep“ beschreibt den Verlust eines ihr nahestehenden Menschen, den Jones, die ihr Privatleben akribisch geheim hält, aber nicht benennt.