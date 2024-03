Norah Jones: Grammys im Regal, Karriere unter Kontrolle

Erfolge Norah Jones hat über 50 Millionen Platten verkauft, wobei 27 Millionen auf das Debüt-Album „Come Away With Me“ von 2002 entfallen

Kindheit Norah Jones wurde am 30. 3.1979 als Geethali Norah Jones Shankar in New York geboren. Ihr Vater ist der Musiker Ravi Shankar, von dem sich ihre Mutter 1986 trennte. Norah wuchs in Texas auf, sang im Schulchor und lernte Klavier, Saxofon und Trompete. Als Teenager spielte sie in Bands und studierte später Jazzpiano

Fiebrig

„Visions“ ist ein Album, das fast durchgehend Hoffnung und Lebensfreude verbreitet, steht damit im Gegensatz zum melancholischen, traurigen Vorgänger „Pick Me Up Off The Floor“ von 2020.

Als „fiebriger Traum, der sich zwischen Gott, dem Teufel, meinem Land und mir abspielt“, als „Reaktion auf das, was in der Welt vorgeht“ bezeichnete die Amerikanerin ihren damaligen Sound. Wie kam sie jetzt zu mehr Hoffnung, wenn die Zeiten noch schlechter geworden sind? „Ich denke, die Welt ist nie nur das, was im Außen passiert, sondern immer auch deine Welt, das, was in deinem eigenen kleinen Zirkel vorgeht“, erklärt die 44-Jährige. „Da geht man zwar auch durch ein Auf und Ab, aber man versucht, das Beste rauszuholen.“

„Visions“ hat Jones das Album genannt, weil ihr viele Ideen dafür im Traum kamen: „Ich glaube, das liegt daran, dass ich begonnen habe, zu meditieren. Denn das moderne Leben ist so hektisch, man ist dauernd am Handy. Selbst wenn ich spazieren war, habe ich mir über die Kopfhörer Sachen angehört. Ich musste in den letzten Jahren die Kopfhörer ein wenig rausnehmen, mir Raum geben. Es passieren kreative Dinge in deinem Hirn, wenn du dir diesen Raum hast.“ Das Resultat sind Songs über das Paradies, die Liebe zum Tanzen, und das Gefühl, am richtigen Weg zu sein.