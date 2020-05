Mikro statt Kameras

Nora, haben Sie über die Vor- und Nachteile nachgedacht? Oft werden singende Schauspieler ja belächelt.

Nora Tschirner: Ich dachte nur, wenn ich so eine Lust darauf habe, das zu machen und wir so kreativ zusammen arbeiten, hat das auf jeden Fall eine Daseins-Berechtigung. Wenn es um die eigene Traum-Verwirklichung geht, halte ich den Ball nicht flach. Ich habe mich noch nie mit den Schubladen der Vorverurteilung beschäftigt.

Aber interessanterweise gab es bei Ihnen bisher keine Vorverurteilung.

Nora Tschirner: Das liegt sicher auch an der Qualität der Musik. Wir hatten in der Vermarktung gar keine große Strategie, außer der, dass wir uns darauf verlassen, was wir geschaffen haben. " Sophie Marceau" ist zwar eine der sperrigsten Nummern, die man rausbringen kann. Aber das sind wir: In diesem Fall keine Nora am Gesang, sondern irgendwo mit drin. Kein Marketing, wo man mich krass nutzt, sondern: Wir sind zu dritt!

Erik, bei vielen Ihrer Songs bin ich nicht sicher, ob sie ernst oder zynisch gemeint sind. Sind die Texte absichtlich zweideutig?

Erik Lautenschläger: Ich versuche, den großen Kosmos im Kleinen und Persönlichen abzubilden, weil das für mich am besten funktioniert. Manche Texte sind schon ironisch, aber sicher nicht zynisch. Es sind Beobachtungen, bei denen ich Ansätze auch in mir selbst wiedererkenne. Beim Stück "Warten" etwa: Auch ich lasse in meinem Leben oft Dinge schleifen. Natürlich sehe ich das bei anderen Leuten manchmal viel stärker ausgeprägt, sogar krankhaft. Wenn ich so etwas sehe und mich darin wiedererkenne, will ich darüber schreiben. Aber auch wenn die Texte oft überhöht sind, dadurch, dass sie melancholisch verpackt sind, ist immer Liebe mit drin.

Nora Tschirner: Die Texte sind mit großer Nachsicht geschrieben und schon auch humorvoll. Erik streitet das ja bei manchen Songs immer noch ab, aber ich finde, selbst wenn er 85 Tonnen Melancholie drauf packt, spiegelt sich darin schon das entlarvende Auge eines Humoristen.

Nora, schreiben Sie die Texte, die Sie singen, selbst?

Nora Tschirner: Nein. Das heißt nicht, dass es das auch in Zukunft nicht von mir geben wird. Aber diesmal bin ich relativ spät und unbeleckt in diesen Profikosmos gekommen. Es war ja nie als Band geplant, sondern Eriks Solo-Projekt mit Tom als Produzent. Ich habe mich ab und zu in die Arrangements eingemischt. Aber Tom und ich sind große Fans von Eriks Texten, da funken wir nicht rein. Ich hätte schon Interesse, das mal zu probieren. Aber mal sehen, ob ich das dann überhaupt kann - ich kann ja nicht einmal Tagebuch schreiben, ohne dass ich mich dauerübergeben muss.

Das heißt, dass Prag auf jeden Fall weiter geht. Werden Sie die Schauspielerei zugunsten der Musik zurückstellen?

Nora Tschirner: Ich habe sie ja schon zurückgestellt. Es ist nichts, wovon ich mich verabschiede, aber jetzt ist ganz klar die Band im Fokus. Wir haben ja auch ein Label gegründet, wir haben Proben und bereiten eine Tour vor. Ich habe jetzt seit einem Jahr gar nicht gedreht, nur zwei Synchron-Jobs gemacht. Aber natürlich werde ich auch wieder drehen, wenn mir ein Projekt gefällt.

Einer der Synchon-Jobs war das neue Tomb-Raider-Computerspiel. Waren Sie ein Fan von Lara Croft?

Nora Tschirner: Nein. Ich fand's ganz lustig, aber richtig spannend wird das für mich erst jetzt, weil Lara Croft in dem neuen Spiel charakterlich eine ganz andere Tiefe bekommt.