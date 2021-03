Noga Erez will flexibel die Schläge des Lebens wegstecken

„Auf den Fotos sah man Mädchen in Gaza, die aßen und spielten, und es sah wie normales Leben aus“, erzählt Erez im KURIER-Interview. „Deshalb dachte ich darüber nach, wie mein Leben in diesem Alter in Israel war, wie ich meine Sexualität und die Jungs erforschen konnte, und wie es in Gaza sein muss, wo so ein Kinderspielzeug zu einer Waffe wird. Israel hat Bomben und eine Armee, und im Prinzip geht es darum, wie unausbalanciert alles in diesem Konflikt ist.“

Zwar bezeichnet Erez „Fire Kites“ nicht als politischen Song, denn „er spricht nur von Fakten und Menschen“. Daraus, dass sie kein Fan der Politik von Benjamin Netanjahu ist, macht sie aber kein Geheimnis: „Leider muss ich sagen, dass Israel politisch mehr und mehr in Richtung rechts tendiert. Und die Philosophie der rechten Partei ist, dass die Dominanz über gewisse Territorien wichtiger ist als Menschenleben.“