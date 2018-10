Nobert Steger: "Die ORF-Geschäftsführung ist schwach"

Zu Causa Rafreider: "Öffentliches Ansehen wichtig"

Auch zu den Prügelvorwürfen gegen Nachrichtenmoderator Roman Rafreider nimmt Steger Stellung: „Irgendwo muss dann ein Medium, wo einer am Schirm ist, reagieren. Das öffentliche Ansehen ist sehr wichtig.“

Gegen Rafreider wurde ein Betretungsverbot in der Wohnung seiner Ex-Freundin ausgesprochen, der Vorwurf der Körperverletzung steht ihm Raum. Laut Kronen Zeitung schickte Rafreider auch brutale Drohnachrichten an die Frau. Rafreider bestreitet, gewalttätig geworden zu sein. Eine SMS, in der er seiner Ex ankündigte, sie und ihr Sohn würden in dieser Stadt nie wieder einen Fuß auf den Boden bekommen, bezeichnete er im Interview als "durch nichts zu entschuldigen".