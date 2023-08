Nina Sofie geigte sich durchs Land

Wesentlich besser, weil bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel, verlief dann der Mittwoch. Als erstes steuerte die gebürtige Linzerin, die auf Instagram bereits 130.000 Follower hat, den Wörthersee an, wo sie vor dem Schloss Velden das Publikum abholte, anschließend ging es weiter nach Salzburg, wo Verstärker und E-Geige erst am Gaisberg und eine gute Stunde später am Mönchsberg aktiviert wurden.

Am Donnerstag fand die Reise ihre Fortsetzung. Erst spielte Nina Sofie am Unteren Stadtplatz in Kufstein, dann ging es weiter nach Linz, wo sie das Publikum am Hauptplatz u. a. "Bitter Sweet Symphony" von The Verve vorgeigte.