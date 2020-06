Schleier, Kopfstand und Selbstbewusstsein

Güreş’ künstlerisches Werk, das kürzlich mit dem Otto-Mauer-Preis, der wichtigsten Ehrung für in Österreich arbeitende Künstler unter 40, ausgezeichnet wurde, erschöpft sich aber nie in platten rebellischen Statements: In Fotografien, Videos, Zeichnungen und Installationen schafft die Künstlerin vielmehr seltsame Konstellationen, die bestehende Verhältnisse subtil verdrehen.

Frauen erscheinen da an Kopftüchern in seltsamen Positionen verknotet oder stehen buchstäblich Kopf; in einem Video aus dem Jahr 2006 reißt sich Güreş nach und nach Tücher vom Haupt. Der Zufall wollte es, dass der Film vergangene Woche inmitten der Nachwehen des Charlie Hebdo-Attentats am Institut für islamische Kultur in Paris gezeigt wurde.

Güreş betont aber, dass sie ihre Arbeit keinesfalls nur als Auseinandersetzung mit dem türkischen oder dem islamischen Kulturkreis verstanden wissen wolle: Dass Identität von außen oktroyiert und freie Entfaltung verunmöglicht wird, erkannte die Künstlerin zuletzt auch in Brasilien, wo sie bei der " São Paulo Biennale" ausstellte.

Worauf Güreş wiederholt zurückkommt, sind Materialien, die mit Identität "aufgeladen" sind, insbesondere Stoffe. Ein Morgenmantel, den die Mutter einst für ihre Mitgift aufgehoben hatte, taucht in einem Foto auf, ein roter Brautschleier wird zur "Skulptur": Durch die Transformation "befreit" Güreş die Objekte, und darin steckt Symbolkraft. Die Menschen nehmen bei ihr das Schicksal selbst in die Hand – und aus Zwang wird Zuversicht.

INFO

Ausstellungen: Bis 1. Februar, Jesuitenfoyer, Bäckerstraße 18, 1010 Wien, So. 12–13 Uhr, Mo., Di. 16–19 Uhr;

otto-mauer-fonds.at.

Bis 24. 1.: Foto Kunst Stadtforum Innsbruck,

btv-fokus.at