Niederlande: Raubkunst bei Nachfahren von SS-Kollaborateur entdeckt

Die Kunstwelt ist um einen spektakulären Fall reicher: In den Niederlanden ist ein von den Nazis geraubtes Gemälde aus der Sammlung des jüdischen Kunsthändlers Jacques Goudstikker im Haus von Nachfahren eines berüchtigten SS-Kollaborateurs aufgetaucht.

Das "Porträt eines jungen Mädchens" des niederländischen Malers Toon Kelder hänge wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten im Flur des Hauses der Enkeltochter von Hendrik Seyffardt, sagte der als "Indiana Jones der Kunstwelt" bekannte Detektiv Arthur Brand am Montag der Nachrichtenagentur AFP.

Im Haus von Nachfahren eines SS-Kollaborateurs

Seyffardt war einer der ranghöchsten Nazi-Kollaborateure in den Niederlanden und Kommandant einer niederländischen Freiwilligen-Einheit der Waffen-SS an der Ostfront im Zweiten Weltkrieg. Als er 1943 von Widerstandskämpfern getötet wurde, bekam er von den Nazis ein Staatsbegräbnis in Den Haag, inklusive Kranz von Adolf Hitler.

Hermann Göring hatte die komplette Sammlung Goudstikker nach der Flucht des Kunsthändlers nach Großbritannien 1940 geplündert. Brand vermutet, dass Seyffardt das Gemälde bei einer Versteigerung 1940 erwarb.