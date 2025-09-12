Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Front gegen eine Teilnahme Israels beim 70. Eurovision Song Contest von Wien wird breiter: Nachdem zuvor bereits Spanien und Irland einen Rückzug vom Bewerb in Aussicht gestellt hatten, sollte die zuständige European Broadcasting Union (EBU) Israel angesichts des Gazakrieges nicht ausschließen, zogen am Freitag die Niederlande nach. Der Sender Avrotros stellte in einer Aussendung ultimativ klar, dass man beim Wiener ESC nur teilnehme, wenn Israel ausgeschlossen werde. Song Contest: Niederlande nimmt nur bei Ausschluss Israels teil "Avrotros kann derzeit nicht länger Israels Teilnahme rechtfertigen, angesichts des andauernden und schweren Leids in Gaza", heißt es vonseiten des Senders. Auch die Erodierung der Pressefreiheit angesichts des Ausschlusses unabhängiger Medien aus dem Gazastreifen durch die israelische Regierung wird von der niederländischen TV-Station angeführt. Hinzu komme, dass es erwiesen sei, dass die israelische Regierung während des heurigen Contests von Basel interveniert habe, um das Event als politisches Instrument zu missbrauchen.

"Widerspricht dem unpolitischen Charakter" "Das widerspricht dem unpolitischen Charakter des Contests. Und diese Umstände sind mit den Werten, für die Avrotros steht, nicht vereinbar", heißt es weiters: "Der Sender hat deshalb entschieden, dass die Teilnahme von Avrotros beim Eurovision Song Contest 2026 nicht möglich ist, solange Israel von der EBU zugelassen bleibt. Sollte die EBU entscheiden, Israel auszuschließen, wird Avrotros frohen Herzens kommendes Jahr teilnehmen."