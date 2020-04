Nick Cave spielt erst am 12 Mai 2021 in der Wiener Stadthalle

Nick Cave & The Bad Seeds hätten eigentlich am 1. Juni in der Wiener Stadthalle spielen sollen. Nun wird es der 12. Mai sein. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Die Band gab am Mittwochvormittag die neuen Daten ihrer "European & UK Tour" bekannt. Diese werde nun am 10. April in Antwerpen beginnen. Am 13. Mai tritt Nick Cave mit den Bad Seeds in Budapest auf, am 15. Mai in Belgrad, am 17. Mai in Prag.