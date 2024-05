Nicht zeitgemäß: "Fettes Schwein" im Theater Scala

Imbiss

Im Zentrum steht die übergewichtige Bibliothekarin Helen. Sie konsumiert zu Beginn Pizzaschnitten und Pudding in einer Imbissstube. Dabei trifft sie auf den gut aussehenden Tom. Er stochert in seinem Salat, die beiden kommen ins Gespräch. Er ist überwältigt von der Selbstironie dieser Frau, und die beiden werden ein Paar. Doch Tom will sich nicht mir ihr sehen lassen, denn er fürchtet die üble Nachrede der anderen. So kommt es auch. Sein Kollege Carter macht Helen zum Gespött der Firma. Jeannie, Toms Ex-Freundin aus der Buchhaltung ist außer sich, dass ein „fettes Schwein“ ihre Nachfolgerin ist. Tom hält das alles nicht aus und trennt sich von Helen.

Die Uraufführung war vor 20 Jahren, als von #Metoo noch keine Rede war und „Body Positivity“ erst nach und nach aufkam. Regisseur Sam Madwar lässt sein vierköpfiges Ensemble auf seiner Drehbühne, die ein Büro, einen Schnellimbiss und einen Strand zeigt, den Text abspulen, als hätte es nicht einmal Feminismus gegeben. Er zeigt ein konventionelles Konversationsstück, in dem sich Männer abfällig über das Aussehen ihrer Kollegin äußern.