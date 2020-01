Nicht nur die Mutter des Brian: Terry Jones ist tot

"Two down, four to go"

Am Dienstagabend ist Jones 77-jährig in London gestorben. "Es fühlt sich seltsam an, dass ein Mann so vieler Talente und von solch endlosem Enthusiasmus einfach so leise verschwindet", schrieb Cleese am Tag darauf auf Twitter. Das größte Geschenk, das Jones "uns allen" gemacht habe, sei die Regie für "Das Leben des Brian" gewesen, schrieb Cleese und fügte hinzu: "Perfektion".

Und mit typischem Python-Humor schrieb Cleese abschließend: "Two down, four to go" (in etwa: Zwei liegen, vier sind noch übrig").