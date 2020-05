Nicholas Ofczarek: Die Geschichte des O.

Im Kinofilm "Am Ende des Tages" von Peter Payer ist dieser Wolfgang der Motor hinter dem Spiel mit dem Grauen. Getrieben und gefährlich heftet er sich quer durch Österreich an die Fersen des Jugendfreundes Robert ( Simon Schwarz). Der, mittlerweile Politiker, will das Wochenende mit Ehefrau ( Anna Unterberger) in Tirol verbringen. Ihr Pech. Wolfgang hat noch eine Rechnung aus der Vergangenheit zu begleichen. Wo genau die Schnittstellen der unterschiedlichen Biografien liegen, bleibt lange, quälend lange im Dunkeln. Payer legt Fährten aus, Nicholas Ofczarek nimmt die Spur auf. Bis es zum Knalleffekt kommt. Das Ergebnis ist großes, verstörendes Kino - und das nicht nur, weil Ofczarek einen Gutteil des Films in zerrissenen Frauenkleidern auftritt.



Bei den Dreharbeiten hat sich das Team der Textvorlage von Kai Hensel wie einem Theaterstück genähert, meint Regisseur Payer. "Drei Personen, zwei Autos, eine Straße von Wien nach Tirol. Es gibt bis auf ein paar ganz wenige Momente nur drei Figuren. Wir haben wochenlang mit fertigem Text geprobt und den Film szenenweise durchgespielt."

Für Ofczarek, den zweifachen "Nestroy"-Preisträger, ist "Am Ende des Tages" nicht der einzige Auftritt im Kino in diesem Jahr. Anfang Juli war er im Schweizer Mystery-Thriller "Sennentuntschi" als Dorfpolizist zu sehen. Ungewöhnlich auch die Rolle, die der Familienvater in "Braunschlag" verkörpert, einer im April im Waldviertel gedrehten Fernsehserie von David Schalko ("Sendung ohne Namen", "Aufschneider"): "Jedermann" brilliert hier als heruntergekommener Discobesitzer.



Natürlich wird das Burgtheater weiterhin Priorität haben. Aber es könnte gut sein, dass Burg-Direktor Matthias Hartmanns vielseitigster Schauspieler demnächst schwer damit beschäftigt sein wird, seine Termine zu koordinieren. Denn mit der brillanten Perfomance als brutaler Politiker-Schreck empfiehlt sich der gebürtige Wiener nachhaltig für intensive Hauptrollen bei internationalen Kinoproduktionen.