"News" ab Jänner unter neuer Führung

Wechsel ins Radio

Mitterstieler will in den ORF wechseln. Dort hat sie sich für die Leitung der Radio-Wirtschaftsredaktion beworben. Die frühere WirtschaftsBlatt-Chefredakteurin war 2015 zu News gegangen, damals ins redaktionelle Führungsteam von Chefredakteurin Eva Weissenberger. Als Weissenberger mit Anfang 2017 ging, folgte ihr Mitterstieler an der Spitze nach.