New York: Broadway jubelt erneut über Rekordzahlen

Für die 41 Broadway-Theater in New York war die Saison von Ende Mai 2018 bis Ende Mai 2019 von neuen Rekorden geprägt. Umsatz und Besucherzahl stiegen um je rund zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr, beides sind neue Bestwerte. Insgesamt verkauften die Theater laut Zahlen des Branchenverbands Broadway League rund 14,8 Millionen Tickets. Erlöst wurde so ein Umsatz von etwa 1,8 Milliarden US-Dollar (1,6 Milliarden Euro) - ein im Vergleich mit den hoch subventionierten Vereinigten Bühnen Wien herausragender Wert..