New Jersey: Einwohner sollen "einen Springsteen" Abstand halten

Ein Meter, eineinhalb Meter, zwei Meter, wenn jemand vorbei joggt, am liebsten fünf Meter: Die Maßeinheiten für das Corona-bedingte Social Distancing variieren zwar leicht, sind aber längst wohlbekannt. In New Jersey ist diese Maßeinheit aber noch bekannter: Denn die Einwohner des US-Bundesstaats sollen "einen Springsteen" Abstand halten. Das gab der Staat auf seinem offiziellen Twitteraccount bekannt, berichtet der NME.