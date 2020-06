Neuübersetzung von Faulkners bestem Buch

Das ist jetzt das Ende für " Opossums und ähnliches Gelichter".

Seit 1961 wurde die Übersetzung Hess’ und Schünemanns von insgesamt fünf Verlagen verwendet, darunter Suhrkamp und Diogenes, und die " Opossums und ähnliches Gelichter" haben den Hühnerstall der armen Mississippi-Familie Bundren ausgeräumt.

In der Neuübersetzung von Maria Carlsson wurde aus dem Original "possums and such" schlicht und einfach " Opossums und so".

Und es ist auch kein "Dachsbeil" (= adze) mehr, mit dessen Hilfe der Sarg für Addie Bundren gezimmert wird – während sie im Bett liegt und noch lebt, sie will ihren Sarg sehen!

Sondern ein "Breitbeil".

Das Geräusch, das es macht, bleibt gleich:

Tschack Tschack.

Mit "Als ich im Sterben lag" beginnt – vielleicht – eine Kontinuität einzusetzen: Zu viele, mehr als 15, haben William Faulkners auf mehrere Verlage verstreutes Werk ins Deutsche übertragen. Maria Carlsson hat bei John Updike gezeigt, wie es ideal ist: 50 Jahre, von der ersten bis zur letzten Erzählung, hat sie ihn für S. Fischer übersetzt.

Genug darüber.

Der amerikanische Nobelpreisträger und Alkoholiker hielt "Als ich im Sterben lag" aus dem Jahr 1930 für sein bestes Buch.

Ein schwieriges ist es. Geniale, moderne Dichtung, die nicht wärmen will.

Zwar wird hauptsächlich ein Leichenzug begleitet. Aber erzählt wird nur in inneren Monologen der Angehörigen, Nachbarn ... 15 Personen reden in 49 Kapiteln.

Selbst die Verstorbene Addie kommt zu Wort: "Mein Vater hat gesagt, der Sinn des Lebens sei, sich bereit zu machen fürs Totsein."