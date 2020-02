Neutra: Ein Visionär des neuen Wohnens

Im Sunshine State steht der Großteil der rund 300 lichtdurchfluteten, zum Garten oder zur Landschaft weit geöffneten Bauten des Begründers einer amerikanischen Moderne. Sie verkörpern das Lebensgefühl der 1950er-Jahre: Frei, offen und transparent behaupten sie ihren Platz in der Natur.

Mehr noch: Große Glasflächen, Spiegel und reflektierende Wasserflächen – die nur handbreit mit Wasser gefüllten "reflecting pools" – holen die Natur ins Haus.

Neutra gilt als sanfter Träumer der Moderne, aber auch als Pionier des nachhaltigen, ökologischen Wohnens, der mit Konzepten im Umgang mit der knappen, weil teuren Ressource Wohnraum und klimatischen Extrembedingungen überzeugen konnte.

Sein Credo: "Man stelle den Menschen in eine Verbindung mit der Natur. Dort hat er sich entwickelt und dort fühlt er sich besonders zu Hause."

International bekannt wurde er durch sein 1927 entworfenes "Lovell Health House" mit seinen weiten, hellen Durchblicken in Los Feliz bei Los Angeles. Es war das erste Einfamilienhaus in den USA, das in Stahlskelettbauweise realisiert wurde.

Neutras individuelle Entwürfe gehen einerseits auf den ornamentlosen Funktionalismus eines Adolf Loos zurück und geben andererseits den Sinnen Raum, um auf den Wind zu lauschen und den Tanz der Sonnenstrahlen auf Stein zu betrachten.

Noch in den 60er-Jahren betonte Neutra in ORF-Interviews: "Ich liebe Wien, bin überzeugter Wiener und Österreicher." Aber der Versuch einer späten Rückkehr und in seiner Geburtsstadt noch Projekte zu verwirklichen, scheiterte.

Das Wien Museum MUSA in der Felderstraße 6–8 beim Rathaus ruft jetzt den vielleicht international erfolgreichsten Architekten Österreichs des 20. Jahrhunderts, der hierzulande nur ein Bauprojekt – ein kleines Einfamilienhaus in der legendären Wiener Werkbundsiedlung 1932 – realisieren konnte, mit der Ausstellung " Richard Neutra – Wohnhäuser für Kalifornien" (bis 20. September) in Erinnerung.