Neuseeland in Frankfurt - ein Überblick

Der Weg aufs Klo dauert etwa 40 Stunden. Immerhin darf man es dann nicht nur fotografieren, sondern – gegen Gebühr – benützen.

Die Hanfpflanzen auf dem Dach wurden vorsichtshalber ausgerissen.

Hundertwasser hat die Toilette 1999 in dem 1300-Einwohner-Ort Kawakawa errichtet. Eine Trotzreaktion, denn eigentlich wollte er in der größeren Gemeinde Whangarei ein Museum hinstellen. Man lachte aus. Heute lacht Kawakawa über die Nachbarn in Whangarei: Touristen aus aller Welt wollen im bekanntesten öffentlichen WC der Welt ... und so weiter.

Das also ist Österreich kultureller Außenposten in jenem Land, das heuer ab 10. Oktober im Mittelpunkt der Frankfurter Buchmesse steht: Neuseeland. 70 Schriftsteller reisen an. Dabei ist die Verlagsszene durchaus überschaubar. Viele Autoren verlegen sich selbst.

Enthusiasmus: riesig. Ertrag: dürftiger.

Auf Aktionen rund um die Hobbits (obwohl vom Briten J.R.R. Tolkien erfunden) kann bei der Show nicht verzichtet werden. Peter Jacksons Literaturverfilmung beschäftigte immerhin 26.000 Neuseeländer.

Und jährlich – so schätzt Reiseschriftsteller Joscha Remus in seiner "Gebrauchsanweisung für Neuseeland" ( Piper Verlag) bringt sie dem Land noch immer drei Milliarden Euro. Vor allem wegen der Urlauber in Matamata bzw. Hobbingen im Auenland.