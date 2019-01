Neujahrskonzert 2019 mit Thielemann und sechs Novitäten

Das Programm, das Thielemann in enger Abstimmung mit den Wiener Philharmonikern konzipiert hat, sei „eine Hügellandschaft“. Thielemann: „Es ist alles dabei. Vom Walzer über die Polka bis hin zum Marsch. Märsche können ja ganz schnell aus dem Ruder laufen, aber nicht mit diesem Orchester“, so der Stardirigent, der heuer auch beim 150-Jahr-Jubiläum der Wiener Staatsoper eine entscheidende Rolle spielen wird. Ab 25. Mai wird Thielemann die zentrale Premiere der aktuellen Saison leiten: Eine Neuproduktion der „Frau ohne Schatten“ von Richard Strauss.

Zuvor aber gilt es, die Musik der Strauß-Dynastie möglichst vielen Menschen nahezubringen. Oder wie es Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer so treffend formuliert: „Wir wollen Liebe in die Welt transportieren und für einen Tag die Welt in einen virtuellen Konzertsaal verwandeln.“ Und Froschauer meint auch: „Wir habe lange auf dieses Neujahrskonzert mit Christian Thielemann gewartet. Nun sind wir noch viel vertrauter miteinander. Dieses Konzert wird ein ganz besonderes werden.“