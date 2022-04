Neues von Rammstein: Geisterbahnfahrt durch die geschundene Männerseele

Das alles wird im musikalischen Stechschritt abmarschiert, als würden hier noch Tabus gebrochen. Als würde sich nicht inzwischen jeder gescheiterte Meinungsmacher auf Facebook an die Brust heften, als letzter echter Mann gegen das politisch Korrekte aufzubegehren.

Und weil das alles so herrlich gaga ist, was Rammstein da am Tablett präsentieren, man aber sonst nicht so recht weiß, ob man über die Menschen da draußen lachen darf, die das ernst meinen, hilft es ein bisschen.