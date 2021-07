Neues von Prince: Prophetisch, pessimistisch, unwiderstehlich funky

Das ist vom ersten bis zum letzten Ton aufbauend und fröhlich. Es ist unmöglich, bei den Highlights „Hot Summer“, „Same Page, Different Book“ und „Yes“ still sitzen zu bleiben.

Ebenfalls hitverdächtig ist „One Day We Will All Be Free“, der Abschluss von „Welcome 2 America“. Der klingt zwar auch nicht überbordend optimistisch, aber zumindest versöhnlich.