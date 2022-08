Neues von Hot Chip, Machine Head, Rocko Schamoni und Altes von Blondie

Seit über zwanzig Jahren ist die Londoner Band um die beiden Chef-Elektroniker Alexis Taylor und Joe Goddard im Auftrag des guten Geschmacks unterwegs. Hot Chip liefert dabei ständig wunderbare Songs an der Schnittstelle House, Disco und Pop ab. Auch ihr soeben veröffentlichter siebter Longplayer überzeugt mit einem lockeren Spagat zwischen Euphorie und Depression am Dancefloor. In den elf neuen Nummer blicken sie wehmütig zurück, in eine Zeit, als Musik noch ein Zufluchtsort war – und nicht so allgegenwärtig, dass man ihr gar nicht mehr entkommen kann (Stichwort: Dauerbeschallung). Oder, wie es bei Hot Chip heißt: „Music used to be escape, now I can’t escape it.“