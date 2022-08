Madonnas älteste Tochter Lourdes versucht es nun mit Musik

Normalerweise ist es nicht berichtenswert, wenn eine noch völlig unbekannte Künstlerin ihren ersten Song veröffentlicht. Im Falle von Lolahol kann man aber mal eine Ausnahme machen. Aber nicht deshalb, weil die Musik so super ist, sondern weil dahinter die älteste Tochter von Pop-Superstar Madonna steckt: Lourdes León.

Dass die 25-Jährige, die bislang hauptsächlich durch Model-Versuche und diverse Skandälchen wie Nippelblitzer und übermotivierte Partybesuche aufgefallen ist, nun in der Musik-Branche nach Abwechslung und Erfolg sucht, verwundert. Denn in einem Interview war sich die gemeinsame Tochter von Madonna und dem kubanischen Tänzer und Fitnesstrainer Carlos León unlängst noch sicher: „Musik interessiert mich nicht“. Aber persönliche Vorlieben können sich mit zunehmenden Alter ja auch noch ändern. Und so veröffentlichte sie kürzlich mit „Lock & Key“ ihren ersten Song samt dazugehörigem Video. Man hört einen gemächlich nach vorne stolpernden Drum & Bass-Beat, über den Lourdes ihre (zu) dünne Stimme legt. Diese Leere versucht sie zumindest im Video mit Bildern zu füllen: Nach einem Spaziergang durch New York räkelt sie sich in der Meeresbrandung – lasziv und spärlich gekleidet. Ganz die Mama.