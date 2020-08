Neues Video für alten Hit würdigt Native Americans

Daa-dada, daa - dada: An dem Song "Come and Get Your Love" mit dem markanten Gitarrenriff lässt sich hervorragend studieren, wie Popmusik quer durch die Epochen als Kristallisationskern für verschiedene Phänomene funktionieren kann.

Ursprünglich erschien der mit Soul- und Rock-Anleihen gewürzte Song der Band Redbone im Jahr 1974: Die Gruppe bestand ausschließlich aus Native Americans, was in der Mainstream-Pop-Landschaft damals ein Novum war (und leider auch weiterhin eine Ausnahme bleiben sollte). Der Song stieg bis auf Platz fünf der US-Charts und hielt sich 23 Wochen in der Wertung. Trotz mehrerer Alben und weiterer Singles galten Redbone bald als klassisches "One-Hit Wonder".

40 Jahre später wurde "Come and Get Your Love" für den Soundtrack des Marvel-Blockbusters "Guardians of the Galaxy" wiederentdeckt. Seitdem hält sich der Song im digitalen Pop-Universum - nicht zuletzt dank der App Tiktok, in der das markante Riff oft und gern als Hintergrundmusik für eigene Video-Kreationen benutzt wird.