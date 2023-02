Neues Rockfestival in Wien: "Echos of Erebos"

Wien bekommt ein neues Rockfestival abseits des Mainstreams: Das "Echos of Erebos" pr√§sentiert am 29. April in der Metastadt sieben Bands aus den Genres Alternative, Instrumental, Doom, Psych, Stoner-Rock "und allem was dazwischen liegt", wie es in der Vorank√ľndigung hei√üt. Unter internationalen Acts wie Mars Red Sky geh√∂ren auch heimische Acts zum Line-Up.

Erfreulich auch, dass neben den "m√§nnlichen" Gruppen aus England, Deutschland, Frankreich, Polen und √Ėsterreich auch eine Frauen-Rockband vertreten ist: Lurch aus Wien. Der Veranstalter plant, das Festival k√ľnftig j√§hrlich als zweit√§gige Veranstaltung zu etablieren. Heuer stehen Elephant Tree, Earthship, Lurch, Mars Red Sky, Minus Green, Ryte und Weedpecker auf dem Programm.