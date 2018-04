Neues Orchester in Wien: Musiker spielen unentgeltlich

Von Susanne Zobl

Die Kontrabässe ertönen, zart setzen die Streicher ein, ein schwebender Klang erfüllt den Saal. Schuberts „Unvollendete“ ertönt. Schließt man die Augen, wähnt man sich gar im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins. Doch nein, man ist nicht im Musikverein. Im schwach beheizten Festsaal des Christian-Broda-Bildungsheims der SPÖ haben sich an einem kalten Vormittag 29 Musiker aus Wiens großen Orchestern zusammengefunden, um gemeinsam zu musizieren, um eine CD einzuspielen.

Am Pult steht der gebürtige Pariser Rémy Ballot, ein Dirigent, der seiner Entdeckung von den ganz großen Orchestern noch harrt. Zu Unrecht, wie man bald hören wird. Was bringt nun zehn viel beschäftigte Wiener Philharmoniker, fünf Symphoniker und Musiker aus anderen professionellen Orchestern dazu, einen ihrer wenigen freien Tage in Penzing mit Schubert zu verbringen? Idealismus? In der Tat.