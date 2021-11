Neues Fotobuch: Der andere Blick auf Wien zwischen Himmel und Erde

In ihrem neuesten Buch „Über der Welt und den Zeiten“ mit Texten u. a. von Achim Benning, André Heller, Pavel Kohout, Maja Haderlap, Karl-Markus Gauß und Cornelia Travnicek zeigt sie Wien aus der Himmel-Perspektive. Ganz Old School in Schwarz-Weiß-Szenarien mit Feldherren zu Pferd und Göttinnen, Skulpturen und Statuetten, die so herrlich wie aus der Zeit gefallen wirken.

Ihre Arbeit versteht sie als Anregung „vor allem für junge Menschen, sich mit Wien auseinanderzusetzen“.

Mit einer anderen Art von Stadtbildern und der Dokumentation einer mit Göttern und Halbgöttern, Karyatiden und Engeln in Stein dekorierten Metropole des ehemaligen Weltreiches der Habsburger.