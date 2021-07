Nun also, in „Corvus“, geht es um auch nichts Geringeres als um die Realität und was man darunter so verstehen könnte. Der tote Dodge ist nämlich nicht nur tot, sondern auch superreich. Und da eröffnen sich doch neue Möglichkeiten nach dem Ableben. Man kennt das ja mit dem Einfrieren: Leute mit zuviel Geld wollen so eine Zeit abwarten, bis sie wieder zum Leben erweckt werden können. Was aber, wenn es dazu kein Hirn auf Eis mehr braucht?

Dodges Hirninhalt, all die Daten, die sein Leben, seine Persönlichkeit, seine Erinnerungen ausmachen, werden also eingescannt. Und in die Cloud hochgeladen.

Das kann ja nur gut gehen.

Ein riskanter Satz: „Corvus“ ist das spektakulärste Buch Stephensons bisher. Auch die Erzählung legt jede irdische Begrenzung ab. Und stürzt in eine wahnwitzige, aber hochrealistische Zukunft. Bis es gar nicht mehr realistisch ist. Das Datenhirn verselbstständigt sich, genauso wie das letzte Drittel des Buches. Man ist inspiriert und ratlos und sucht als Leser Halt in einer aus den Fugen geratenen Welt. Vielleicht hilft ja ein Stück Mehlspeise dabei.